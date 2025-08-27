В Хохловке отреставрируют Богородицкую церковь

Государственная историко-культурная экспертиза согласовала проект реконструкции Богородицкой церкви, расположенной на территории музея в Хохловке. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей "Хохловка".

Музей "Хохловка".



Деревянная церковь, построенная в 1694 году, является объектом культурного наследия федерального значения. В ходе реставрационных работ планируется отремонтировать фундамент, восстановить разрушенные части исторических элементов, заменить потолки, двери, окна и прочее. В церкви обновят инженерные сети и противопожарную сигнализацию.

Расчетная стоимость работ составляет 51,7 млн руб.