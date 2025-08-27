К 2050 году в России хотят увеличить добычу нефти на более чем 4,5% в год

К 2050 году в России планируется увеличить добычу нефти на более чем 4,5% в год, что потребует повышения производства нефтепродуктов и экспорта. Об этом после заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума журналистам сообщил председатель комиссии и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ К 2050 году в России хотят увеличить добычу нефти на 4,5% ежегодно

Отвечая на вопрос о вариантах развития отрасли в условиях изменения традиционных рынков, Айсен Николаев выделил несколько подходов. Основной упор будет сделан на освоение новых нефтедобывающих регионов, в частности малоизученных, но перспективных территорий Дальнего Востока и Арктики. Он отметил, что только в Якутии перспективные ресурсы оцениваются уже сегодня порядка миллиарда тонн, которые необходимо дальше разведывать.

Господин Николаев назвал главной задачей своей работы обеспечение того, чтобы «голос регионов был услышан» на уровне федерального правительства и Государственной думы. Это позволит учитывать региональные особенности при принятии общегосударственных решений, что критически важно для устойчивого развития страны.

Влас Северин, Анар Зейналов