Алиев: Азербайджан не ответственен за ухудшение отношений с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией. Он объяснил возникшие между странами проблемы крушением самолета Embraer 190 в декабре прошлого года, а также гибелью двух выходцев из Азербайджана, задержанных в Екатеринбурге в июне.

«Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам»,— сказал Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабия». По его словам, Баку до сих пор ожидает от Москвы признания ответственности за крушение Embraer 190 в казахстанском Актау, в результате которого погибли 38 человек.

«Мы не хотели ухудшения этих отношений. Да, наши люди были разочарованы, рассержены, расстроены. Мы ждали, что рано или поздно расследование закончится»,— пояснил азербайджанский лидер.

25 декабря 2024 года самолет Embraer-190 совершал перелет из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В предварительном отчете Минтранса Казахстана говорилось о неких двух ударах, после которых самолет начал терять высоту. Ильхам Алиев сообщал о внешнем воздействии на самолет. Президент РФ Владимир Путин проносил извинения за то, что инцидент «произошел в воздушном пространстве России».

Лусине Баласян