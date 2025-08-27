Новый поезд отправится на юг через Воронеж и Липецк в сентябре

ОАО «РЖД» назначило дополнительный поезд №481/482 Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт, следующий через Воронеж и Липецк. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Поезд будет отправляться через день. В его состав входят купейные и плацкартные вагоны. Первый рейс с Витебского вокзала Санкт-Петербурга назначен на 23:30 6 сентября.10 сентября в 01:04 поезд отправится из Сочи со станции Имеретинский Курорт в обратную сторону.

Также до конца сентября продлили работу состава №234/233 Новороссийск — Москва, а до середины октября — №122/121 Новороссийск — Санкт-Петербург. В движении поездов также предусмотрены остановки в Воронеже и Липецке. В «РЖД» объяснили решение сохраняющимся в августе высоким спросом на поездки в Новороссийск.

С 5 августа на юг через Воронеж и Липецк следует состав № 575/576 Имеретинский Курорт — Москва.

Кабира Гасанова