Ставропольский край нарастил экспорт сельхозпродукции до 315 млн долларов США

Ставропольский край за первое полугодие 2025 года экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму 315 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона.

По информации ведомства, основными торговыми партнерами выступают страны Ближнего Востока, Закавказья и Азии. Крупнейшими импортерами являются Саудовская Аравия, Китай, Азербайджан и Грузия.

В 2025 году производители региона заключили 17 новых контрактов с зарубежными партнерами, что позволило расширить номенклатуру поставляемых товаров. Компании начали вывозить сливочное и подсолнечное масло, маргарин, хлеб, пиво, шоколад и другие продукты.

По итогам 2024 года объем экспорта сельхозпродукции из Ставропольского края превысил 664 млн. долларов США.

Валентина Любашенко