В ЦУР Дагестана опровергли информацию об очередных подземных толчках

Руководитель Центра управления Дагестана Исрафил Исрафилов опроверг распространенную в сети информацию об очередных подземных толчках 27 августа в 12:00, аргументировав это тем, что землетрясение с подобной точностью спрогнозировать невозможно. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР.

«Связался с МЧС по Республике Дагестан — там опровергли эти слухи и назвали сообщение недостоверным. Важно понимать: прогнозировать точное время, место и силу землетрясений в настоящий момент невозможно, ни одна официальная структура не может заранее объявить о землетрясении с такой точностью»»,— заявил господин Исрафилов.

Глава ЦУР рекомендовал жителям республики доверять только официальным источникам информации и не распространять неподтвержденные слухи.

Наталья Белоштейн