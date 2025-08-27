Жительница Ульяновска отдала «пенсионному курьеру» более полумиллиона рублей

Мошенники начинают придумывать новые способы обмана граждан, сообщает полиция Ульяновской области. Во вторник в ОП Засвияжского района Ульяновска обратилась жительница областного центра пострадавшая от действий преступников, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, женщине поступил звонок от якобы сотрудников пенсионного фонда России, которые сообщили потерпевшей, что хранить личные сбережения дома нельзя, лучше их обезопасить и перевести на некий «безопасный счет». Они убедили потерпевшую, что могут помочь ей в обеспечении сохранности денег и рекомендовали следовать их инструкциям. После этого к дому пенсионерки подъехал «курьер», направленный мошенниками, которому женщина и передала все свои наличные средства в размере 530 тыс. руб. Осознав, что она стала жертвой преступников, потерпевшая обратилась в полицию.

Способ с убеждением граждан о якобы незаконности хранения дома наличных денег в последнее время стал часто использоваться мошенниками, отмечают в полиции. При этом «курьерами» становятся также очередные жертвы мошенников, которым те обещают «оплату работы» или возврат потерянных денег. Одного из таких «курьеров» — 19-летнего жителя Татарстана, прибывшего к предпринимательнице под видом инкассатора и получившего от нее 7 млн руб. для передачи мошенникам, ульяновские полицейские задержали в начале августа. Продолжается розыск других «курьеров» — жителей региона.

Другой новый способ мошенничества, как сообщает полиция, заключается в направляемом преступниками предложении «работы с хорошим доходом» — гражданам предлагают ставить «лайки» на маркетплейсах по тем или иным товарам за вознаграждение. Затем им предлагают увеличить доход, заведя личный кабинет на ложном аккаунте, и участвуя в покупке товаров, при этом обещая вернуть потраченные средства. Таким образом жительница Заволжского района лишилась почти 587 тыс. руб., о чем в минувший вторник сообщила в своем заявлении в полицию.

Андрей Васильев, Ульяновск