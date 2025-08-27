У нижегородцев выявили большое количество нарушений репродуктивного здоровья

У нижегородцев во время проверок репродуктивного здоровья выявляют большое количество не диагностированных ранее заболеваний. Об этом сообщили в территориальном фонде ОМС.

По данным фонда, в ходе обследования более чем у двух тысяч нижегородок в возрасте 18-49 лет выявлен эндометриоз. Также врачи выявили около тысячи случаев эрозии шейки матки, 1729 миом матки и 223 случая женского бесплодия. У 232 молодых женщин обнаружена доброкачественная дисплазия молочных желез.

Среди факторов риска для репродуктивного здоровья у молодых мужчин преобладает простатит (233 случая). Диагностика стала чаще выявлять у нижегородцев ожирение (107).

Среди патологий, которые отрицательно влияют на репродуктивную мужскую функцию у мужчин обнаружено варикозное расширение вен мошонки (85 случаев за полгода). У 16 обследованных выявлено бесплодие.

Как писал «Ъ-Приволжье», в первом полугодии 2025 года диспансеризацию и проверку репродуктивного здоровья почти 103,5 тыс. жителей Нижегородской области. Это почти на 44% больше, чем за весь 2024 год, но в областном Минздраве считают, что этого мало.

Андрей Репин