В Челябинске с виновника смертельного ДТП взыскали 6 млн рублей

Судебные приставы Челябинска завершили работу над взысканием 6,1 млн руб. с водителя грузовика, осужденного за аварию, в которой погибли два человека. Компенсация морального вреда была выплачена пяти родственникам потерпевших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

ДТП произошло в Челябинске в июле 2022 года. Тогда водитель грузовика Howo двигался по запрещенной для большегрузов левой полосе дороги по улице Блюхера. В результате он столкнулся с впереди идущим легковым автомобилем Lifan, который также врезался в стоящий перед ним ВАЗ. Последний от удара выехал на встречку, где натолкнулся на Toyota Fortuner. В автомобиле Lifan находилась семья из четырех человек. Мать и 23-летний сын ее супруга от другого брака погибли в результате ДТП. Тяжелые травмы получила девочка-подросток, которая теперь нуждается в постоянной реабилитации. Глава семейства отделался легкими повреждениями.

Водителя грузовика приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом управлять транспортными средствами в течение двух лет и 11 месяцев. Тогда суд также взыскал с него 6,7 млн руб. моральной компенсации. Ее размер вскоре уменьшили из-за того, что подсудимый еще во время расследования добровольно перечислил семье пострадавших 530 тыс. руб. на реабилитацию.

Деньги были выплачены за счет зарплаты подсудимого, которую он получал во время работы в колонии-поселении, материальной помощи родственников, средств со сдачи в аренду грузовика. Впоследствии судебные приставы приняли решение арестовать автомобиль. В середине августа текущего года моральная компенсация была полностью выплачена.