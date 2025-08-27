Стартовало строительство индустриального парка «Самара»
Строительство индустриального парка «Самара» началось вблизи поселка Козелки Красноглинского района. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проект рассчитан на пять лет. Планируется создание более 3 тыс. рабочих мест.
Парк займет 204,5 га. В перспективе планируется расширение его площади. На территории индустриального парка реализуют свои проекты компании-представители электронной, приборостроительной, ювелирной, пищевой и строительной промышленности.
В 2025 году начнется разработка проекта планировки территории, а с 2026 года — строительство коммуникаций.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал проект, и часть финансирования строительства коммунальных сетей и дорог будет выделена из областного бюджета. Первых резидентов ждут в парке в 2026-2027 годах. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными резидентами.