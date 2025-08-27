В Госдуму внесли законопроект о снижении расходов россиян на оплату ЖКУ

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов внес законопроект о снижении расходов граждан на оплату ЖКУ. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается установить максимально допустимую долю расходов на оплату ЖКУ для одиноких пенсионеров и многодетных семей на уровне 10% от совокупного дохода семьи. Для остальных категорий граждан — в размере 15%.

Сейчас максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ устанавливается регионами. По закону ее размер не должен превышать 22% от совокупного дохода семьи.