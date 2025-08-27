Lego достигла рекордов по всем показателям

Lego отчиталась о лучшем полугодии в своей истории. Все ключевые финансовые показатели датского производителя игрушечных конструкторов оказались рекордными. «Это наша лучшая первая половина года за всю историю,— заявил CNBC гендиректор Lego Нильс Кристиансен.— Рекорд по выручке, рекорд по операционной прибыли, рекорд по чистой прибыли… Так что мы очень счастливы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Little / Reuters Фото: Tom Little / Reuters

Продажи компании по итогам первого полугодия выросли на 12% по сравнению с прошлым годом, до рекордных 34,6 млрд датских крон ($5,4 млрд). Операционная прибыль — на 10%, до 9 млрд крон ($1,4 млрд). Наконец, чистая прибыль составила 6,5 млрд крон ($1 млрд), что на 0,5 млрд выше прошлогоднего показателя.

Компания в этом полугодии установила еще один рекорд — по количеству выпущенных наборов конструкторов. Их в ассортименте Lego стало на 314 больше. А среди традиционных бестселлеров, вроде коллекций Technic и City, в нынешнем году появились модели гоночных машин серии Formula 1 и комнатных растений серии Botanicals.

Кирилл Сарханянц