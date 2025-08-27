В Турции ответили на сообщения о сигнале с трекера российского пловца Свечникова

В организационном комитете Межконтинентального заплыва в Босфоре прокомментировали сообщения СМИ, согласно которым трекер пропавшего российского пловца Николая Свечникова подал сигнал из-под воды.

«Абсолютная ложь, потому что у этих чипов нет такой функции, у них нет GPS»,— заявил «РИА Новостям» глава комитета Левент Караташ.

Он уточнил, что выданный каждому пловцу чип способен только фиксировать время между заходом в воду и выходом из него. «Если бы чип подавал сигнал, то мы бы сразу его нашли», - добавил господинКараташ.

О том же заявила «Известиям» супруга пропавшего пловца. По ее словам, поиски продолжаются, и на данный момент нет никакой информации о месте нахождения спортсмена и его состоянии.