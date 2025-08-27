Сотрудника Астраханской таможни наказали колонией за покушение на мошенничество

Кировский районный суд Астрахани суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника службы организации таможенного контроля Астраханской таможни по уголовному делу о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, в июне прошлого года предприниматель попросил фигуранта помочь с транспортировкой через автомобильный пункт пропуска 120 тонн свекловичного сахара на территорию другой страны для последующей продажи при наличии запрета на его вывоз. Сотрудник таможни сказал, что окажет содействие в этом вопросе за 1,2 млн руб. Он пообещал, что шесть грузовых машин со свекловичным сахаром спокойно пересекут госграницу РФ. При этом у фигуранта не было на то служебных полномочий.

В июле того же года фигуранта задержали сотрудники региональных СК с УФСБ после получения денег от предпринимателя, который действовал под контролем правоохранительных органов. По решению суда он получил восемь месяцев исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. Также ему запретили в течение двух лет занимать определенные должности.

Павел Фролов