Минкульт возьмется за расследование

Министерство культуры получит право самостоятельно расследовать теневой кинопрокат. Такое решение согласовала комиссия по законодательной деятельности, сообщают «Ведомости». Поправки планируют внести в Административный кодекс, утверждает издание. Согласно документу, теперь в Минкульте смогут выявлять нарушения и привлекать за них к административной ответственности в течение года. Сейчас на это дается 90 дней. Пиратские версии голливудских кинолент начали активно показывать в кинотеатрах после 2022 года, когда американские студии прекратили работу на российском рынке.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Правительственная инициатива избавит чиновников от формальностей в борьбе с нелегальным продуктом, считает гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев: «Кинотеатры по-прежнему являются подведомственными Министерства культуры.

И это попытка Минкульта упростить определенный спектр процессуальных действий в рамках сопровождения данного вопроса, потому что 90 дней порой им, видимо, не хватало. Министерство не хочет выпускать из своих рук эту активность и отдавать в какие-то другие ведомства. Никакие другие ведомства не хотят их на себя принимать. Инерционно и по устоявшейся традиции Минкульт просто упрощает себе некий алгоритм этих организационных действий для данной процедуры. На мой взгляд, это так».

Как сообщил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, из более чем 360 выявленных за последние два года нарушений, 85 закрыли из-за истечения срока давности, а 29 дел прекратили на фоне отсутствия состава правонарушения. Новые ограничения ударят не только по нелегальным зарубежным фильмам, уверен бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен: «Разумеется, пострадают от этого зрители.

Причина заключается не в Минкульте, а в политике самого правительства. Это отразится на посещаемости. Смотреть зарубежное кино мы будем в интернете, там труднее перекрыть дорогу и понять, каким образом можно штрафовать компанию, которая показывает нелицензированные зарубежные фильмы».

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в 2024 году теневой прокат зарубежных новинок принес кинотеатрам почти 4,5 млрд руб. Однако эти данные учитывают сборы только коротких метров, так как подобные показы в основном проходят в формате предсеансового обслуживания.

Леонид Пастернак