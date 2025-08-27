Коста-Рика выдала России объявленного в розыск гражданина РФ

Власти Коста-Рики удовлетворили ходатайство российской Генпрокуратуры и экстрадировали объявленного в розыск гражданина РФ. Об этом сообщили в МВД. Мужчина обвиняется в мошенничестве.

Известно, что в 2020-2021 годах фигурант был врио гендиректора энергосбытовой организации — какой и в каком регионе, правоохранители не уточняют. По данным следствия, мужчина получал деньги от клиентов за поставку энергоресурсов, принадлежащих другому юридическому лицу. Он не имел «необходимых документов для предоставления электроэнергии потребителям», добавили в полиции.

Установить местонахождение обвиняемого удалось «благодаря задействованию каналов Интерпола». Коста-риканские власти задержали фигуранта. В итоге в аэропорту Сан-Хосе его передали представителям российских правоохранительных органов, фигурант «сегодня доставлен в Москву», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.