ФАС нашла монопольно высокие цены в аэропортах Шереметьево и Сургут

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки установления монопольно высоких цен в двух крупных аэропортах России — Шереметьево и Сургуте.Территориальные органы службы возбудили дела по фактам возможных нарушений, сообщила пресс-служба ФАС.

В аэропорту Шереметьево доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами занимает ООО «Мир Вендинга». По результатам проверки ФАС обнаружила необоснованное повышение цен на многие товары, реализуемые через вендинговые автоматы этой организации.

В зоне стерильной территории аэропорта Сургут акционерное общество «Аэропорт Сургут» занимает 100%-ю долю и также подозревается в завышении стоимости бутилированной питьевой оке дававоды. Ханты-Мансийское управление ФАС установило признаки монопольно высоких цен и возбудило административное дело в отношении компании.