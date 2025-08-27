Структура «Ростеха» проводит обследование корпусов центра вирусологии «Вектор»

Компания «РТ-Строительные технологии» (входит в структуру госкорпорации «Ростех») ведет обследование недостроенных корпусов, расположенных на территории центра вирусологии «Вектор» в Новосибирской области. Как рассказал «Ъ-Сибирь» на полях форума «Технопром-2025» генеральный директор АО «РТ-Строительные технологии» Фаяз Шабаев, заказчиком является ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Предполагается, что в последующем компания приступит к возведению недостроенных корпусов.

О том, что сегодня ведутся соответствующие обсуждения с компанией изданию подтвердил зампредседателя Сибирского отделения РАН, директор «Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Михаил Воевода.

«Мы заходим на «Вектор» параллельно с подготовкой и проектированием научно-образовательного кампуса Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. После обследования наша бригада, вероятно, приступит к строительным работам, проект подразумевает реконструкцию и строительство тех объектов, которые не были завершены предыдущим подрядчиком»,— прокомментировал Фаяз Шабаев.

В ближайшее время «РТ-Строительные технологии» планирует открыть в Новосибирске региональный проектный офис для работы над созданием кампуса ФИЦ ФТМ и реконструкции «Вектора».

В 2023 году глава наукограда Кольцово, на территории которого располагается «Вектор», Николай Красников сообщил, что будет проведена масштабная реконструкция существующих и строительство новых корпусов центра для решения научных задач на новом уровне. В частности, у «Вектора» появится современный виварий - здание для содержания лабораторных животных.

Лолита Белова