Ставропольские полицейские провели 135 рейдов по незаконному обороту оружия

Полиция Ставропольского края за неделю операции «Оружие» выявила 32 факта незаконного оборота боеприпасов и огнестрельного вооружения, закрыла две подпольные мастерские и изъяла четыре пистолета с сотнями патронов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, сотрудники угрозыска и других подразделений провели 135 специальных мероприятий. В 22 случаях выявили незаконное хранение вооружения, зафиксировали четыре эпизода изготовления и пять случаев сбыта предметов вооружения. Кроме того, полицейские обнаружили факт хищения боеприпасов.

«Во время рейдов накрыли два цеха, где производили холодное и огнестрельное вооружение. Изъяли четыре пистолета, две винтовки, мину, гранату, свыше 600 патронов и 3 кг пороха. К административной ответственности привлекли 28 жителей Ставрополья, на трассах региона сотрудники ГАИ выявили 58 случаев перевозки травматического и охотничьего оружия не по правилам»,— сообщили в пресс-службе.

Валентина Любашенко