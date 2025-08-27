ПЗСП стал первым предприятием в Пермском крае, выпускающим пожаростойкое (огнестойкое) стекло

В условиях ужесточения требований пожарной безопасности огнестойкое стекло становится необходимостью для современных строительных объектов, позволяя обеспечить безопасность людей и имущества. ПЗСП стал первым предприятием в Пермском крае, которое начал выпускать закаленное пожаростойкое стекло. Новая продукция ПЗСП получила название «Термолайн» и уже успешно прошла испытания, подтвердив свою надежность и соответствие стандартам пожарной безопасности.

«Термолайн» – это закаленное пожаростойкое стекло толщиной 6 и 8 мм, отвечающее классу огнестойкости Е60. Сертификаты соответствия подтверждают, что оно сохраняет целостность и сопротивляется огню в течение 60 минут. Такой показатель делает закаленное стекло ПЗСП незаменимым элементом в зданиях различного назначения.

Проведенные испытания огнеупорного стекла позволили добиться его высокого качества и надежности. В процессе закалки противопожарного стекла оно нагревается до 630 градусов, а затем охлаждается особым образом. Подобранные параметры в печи закалки позволяют получать стекло с нужной структурой и необходимыми физическими свойствами.

В ходе испытаний в лабораторном центре закаленное стекло ПЗСП выдержало прямое нагревание более 60 минут без потери целостности – это показатель, который подтверждает его эффективность в экстремальных условиях. Полученные сертификаты пожарной безопасности на стекло «Термолайн» 6 и 8 мм подтвердили соответствие продукции стандартам ГОСТ 30698 и ТУ 23.12.12-001-05751509-2025. Это гарантирует качество и безопасность огнестойкого стекла от ПЗСП.

«Мы гордимся тем, что стали первыми в регионе производителями такого уровня. Это подтверждение нашего стремления к инновациям, производственным успехам и высокому качеству». В будущем мы планируем продолжить внедрять новые разработки и технологии в производство и расширять линейку выпускаемой продукции», – сообщил генеральный директор ПЗСП Евгений Дёмкин.

Выпуск ПЗСП пожаростойкого закаленного стекла «Термолайн» – это важный вклад в развитие строительной отрасли Пермского края и в обеспечение безопасности граждан.

