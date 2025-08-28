Фундамент новой Ялты

Владимир Путин примет участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне в Китае. Счастливая цифра 8 в китайской культуре имеет настолько важное значение, что в Пекине квартира 88 может стоить вдвое дороже, чем аналогичная ей квартира 44. Однако 80-летняя годовщина Победы важна для Китая не только поэтому. Это память об окончательной победе в борьбе с длившейся более века иностранной оккупацией (1839–1945), являющейся для китайцев самым болезненным историческим воспоминанием. И признание этой победы со стороны России, уважение к подвигу и жертвам китайского народа, понесенным ради этой победы, для Китая чрезвычайно ценно.

Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев

Фото: Предоставлено ИКСА РАН

Визит российского президента в Пекин, впрочем, не только дань памяти, но и символ единства.

Две соседние державы демонстрируют миру общее видение прошлого и будущего, дают понять Глобальному Югу, что в мире есть альтернатива западному мироустройству, а Западу — что к этой альтернативе придется отнестись серьезно.

Попытка администрации Трампа расколоть неформальный российско-китайский альянс была, возможно, последним шансом сохранить американское доминирование в мировой политике, но 2025 год разрушил этот шанс. Координация внешней политики России и Китая сегодня выше, чем когда-либо, и визит российского лидера в Пекин еще раз подтвердит это.

Разумеется, Америке будет посвящено много времени в повестке предстоящих бесед Владимира Путина и Си Цзиньпина. Китай, несомненно, хотел бы принимать более активное участие в урегулировании украинского кризиса. Это вполне отвечает и российским интересам. В то время как на стороне Украины ежедневно и эмоционально работают несколько десятков стран Запада, России важно иметь публичную поддержку своей позиции со стороны как КНР, так и других партнеров по БРИКС. Китай, в частности, может применить свое экономическое влияние, чтобы повлиять на агрессивную позицию ЕС. Кроме того, в Пекине хорошо понимают: сегодняшние переговоры об Украине — это переговоры о формировании новой системы глобального управления, о будущем миропорядке. А он может быть устойчивым только с участием всех трех крупнейших ядерных держав.

Общая позиция России и Китая поможет вернуть повестку мировой политики в Совет Безопасности, о котором в последнее время вспоминают, кажется, только в Москве и Пекине.

Сложно сказать, состоится ли в ближайшем будущем встреча лидеров России, КНР и США, подобная Ялте 80-летней давности, но такая встреча точно откроет новую страницу мировой истории, и в Пекине лидеры России и Китая наверняка обсудят общий курс в этом направлении.

При обсуждении мировой повестки президент Путин и председатель Си наверняка уделят время проекту совместного строительства Большой Евразии на базе ШОС, ЕАЭС, инициативы «Пояс и путь» и других объединений. Сегодня у наших двух стран есть хороший шанс создать мощное партнерство в области экономики и безопасности, которое объединит самый динамично развивающийся континент планеты и покажет человечеству, что Россия и Китай способны предложить миру совершенно новую повестку — на принципах равноправия и взаимного уважения интересов. Однако для этого предстоит еще много часов переговоров и в Пекине, и в Москве, и дай бог, чтобы все задуманное удалось выполнить к счастливой, 88-й годовщине Великой Победы.

Кирилл Бабаев, директор Института Китая и современной Азии РАН