В Приангарье осудят майнера за нелегальное потребление электроэнергии на 8 млн руб.

Усольский городской суд Иркутской области рассмотрит уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Приангарья. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана). Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, речь идет о незаконном майнинге с ущербом для энергоснабжающей организации в размере 8 млн руб.

По версии следствия, подозреваемый «разместил 229 единиц оборудования для добычи электронной валюты» в четырех контейнерах на арендованном земельном участке в поселке Новомальтинск. Вместе с этим он незаконно присоединился к трансформаторной подстанции и в период с июня 2023 по ноябрь 2024 года потребил электроэнергии в объеме 1650 МВт без какой-либо оплаты.

Уточняется, что в пресечении незаконной деятельности принимали участие сотрудники УФСБ России по Объединениям дальней и военно-транспортной авиации.

Влад Никифоров, Иркутск