Условный срок получил экс-тюремщик, который за взятки носил заключенному водку

В Новосибирске к пяти годам условно и штрафу в размере 356 тыс. руб. суд приговорил бывшего старшего оперуполномоченного ИК-8 Александра Каменева, признав его виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий (ст. 290 и ст. 286 УК РФ). Его также лишили звания старшего лейтенанта внутренней службы, рассказали в объединенной пресс-службе судов Новосибирской области.

Факты коррупции выявили сотрудники отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Новосибирской области. По материалам дела, тюремщик с октября 2023-го по август 2024 года покровительствовал одному из осужденных: незаконно проносил на территорию колонии строгого режима и передавал ему наличные, средства связи, алкогольные напитки. Кроме того, оперативник не привлекал заключенного к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка отбывания наказания.

За это, говорится в деле, сотрудник ИК-8 лично и через посредника получал взятки, общая сумма которых составила почти 55 тыс. руб., а также часы Apple Watch стоимостью 17 тыс. руб.

Илья Николаев