В Ставрополе к 2026 году откроют детский сад на 300 мест

В районе улицы Южный обход в Ставрополе приступили к строительству нового детского сада на 300 мест. Средства на реализацию проекта выделили из бюджета Ставропольского края. Об этом рассказал министр строительства и архитектуры Ставрополья Андрей Уваров.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В здании разместят групповые ячейки для разновозрастных детей, медицинский и пищевой блоки, а также музыкальный и физкультурный залы. Здание укомплектуют необходимым набором мебели и оборудования.

Строительство детского сада завершат в 2026 году.

Мария Хоперская