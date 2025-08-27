В Ставрополе к 2026 году откроют детский сад на 300 мест
В районе улицы Южный обход в Ставрополе приступили к строительству нового детского сада на 300 мест. Средства на реализацию проекта выделили из бюджета Ставропольского края. Об этом рассказал министр строительства и архитектуры Ставрополья Андрей Уваров.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
В здании разместят групповые ячейки для разновозрастных детей, медицинский и пищевой блоки, а также музыкальный и физкультурный залы. Здание укомплектуют необходимым набором мебели и оборудования.
Строительство детского сада завершат в 2026 году.