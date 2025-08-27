В Саратовской области погибших защитников Отечества навечно будут вносить в почетные списки обучавшихся в образовательных организациях. Соответствующий законопроект принят на заседании облдумы.

Депутат Александр Янклович («Единая Россия») представил проект закона «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере увековечения в Саратовской области памяти о подвигах защитников Отечества». (Здесь лучше использовать кавычки-ёлочки и лапки для вложенности: «О внесении изменений в Закон Саратовской области „О регулировании отдельных правоотношений...“»)

Так, погибших при защите Отечества станут навечно вносить в почетные списки обучавшихся и кадрового состава общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций.

Также проектом закона вносятся изменения, устанавливающие, что строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности. Земляные, дорожные работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Законопроект депутатами поддержан. Депутат Александр Анидалов (КПРФ) предложил установить памятник Сталину на Соколовой Горе, аргументировав тем, что именно он был Верховным главнокомандующим, под чьим руководством была выиграна Великая Отечественная война, да и памятники генсеку начали возвращать в других городах России. Это пожелание депутата осталось без комментариев коллег.

Татьяна Смирнова