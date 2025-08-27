Экс-главу Россошанского района Воронежской области приговорили к реальному сроку

Кантемировский райсуд Воронежской области признал экс-главу Россошанского района Юрия Мишанкова виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Накануне его приговорили к двум годам колонии общего режима, рассказали «Ъ-Черноземье» в райсуде.

Юрий Мишанков

Фото: Сергей Толмачев Юрий Мишанков

Фото: Сергей Толмачев

Кроме того, Мишанкову назначили штраф в 500 тыс. руб. и запрет работать на госслужбе на три года.

Воронежский СКР возбудил уголовное дело в отношении чиновника в конце марта 2024 года. После этого он сложил полномочия. По ходатайству следствия Юрия Мишанкова заключили в СИЗО, однако в середине лета ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий.

По версии следствия, с 2010 по 2015 годы на тот момент глава администрации Россоши предоставил подложные документы, после чего обманом незаконно оформил на себя и своего отца право собственности на два земельных участка. Ущерб муниципальному образованию превысил 5,7 млн руб.

Подробнее об этом деле читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Земля и неволя».

Алина Морозова, Кабира Гасанова