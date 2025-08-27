26 августа в концертном зале New Wave Hall состоялась церемония закрытия международного фестиваля «Новая волна», который проходил в Казани с 21 по 26 августа. По красной дорожке перед выступлением прошли ведущие концерта Лера Кудрявцева и Владимир Маркони, а также артисты Дима Билан, Клава Кока и Александр Иванов. Концерт традиционно открыл Филипп Киркоров с песней «Я эту жизнь тебе отдам». На заключительном вечере выступили Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Анна Асти, Jony, Ирина Аллегрова и другие артисты. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Закрытие фестиваля «Новая волна» в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ