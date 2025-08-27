В Перми начали оборудовать экранами остановочные павильоны

В Перми началась установка первых лайтбоксов (экранов) на остановочных павильонах. Об этом сообщает департамент транспорта мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Лайтбоксы представляют собой место для размещения статичной информации, социальной рекламы и объявлений, которые позволят информировать пассажиров о важных городских событиях. Кроме того, они станут дополнительным источником освещения.

Всего будет установлено 39 конструкций на уже существующих павильонах. Первые экраны уже появились на остановках по адресам: ул. Сибирская, 71, ул. Чернышевского, 19 и ул. Локомотивная, 1. В настоящий момент ведётся монтаж конструкции на ул. Ленина, 81, а в течение недели лайтбоксы появятся на остановках по улицам Энгельса, 23, Сибирская, 53 и 84.