Демонтаж плит на Чусовском мосту начнется в начале сентября

Демонтаж плит на Чусовском мосту должен начаться в первой декаде сентября. Об этом сообщает краевой минтранс. Для разбора бетонных плит, необходимо пригнать кран определенного веса и габаритов, чтобы мост выдержал технику. В дирекции дорожных концессий отмечают, что сейчас проектировщик новый вариант согласовал, 80-тонный колесный кран привезут на мост в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта Пермского края. Фото: Министерство транспорта Пермского края.

Также минтранс рассказал о текущем этапе реконструкции Чусовского моста и подъездных дорог. На всем протяжении объекта делают тротуары, на данный момент завершены работы в районе ул. Корсуньской — в сторону Голованово, заасфальтирован тротуар в районе съезда к Пальникам с правой стороны, в сторону Перми, работы ведутся в сторону п. Банная Гора, тротуар обустроят на всём протяжении кладбища. С 21 августа началось асфальтирование Восточного обхода – участок от поворота на Чусовской водозабор до автозаправки «Лукойл». Ранее там не хватало верхнего слоя асфальта, на сегодняшний день покрытие уложено. Подрядчик установил также новые дорожные знаки. Сейчас идет согласование новой схемы дорожного движения, чтобы открыть участок для автомобилистов. Также ведется укладка асфальта от заправки «Лукойл» до ж/д переезда. После окончания работ и согласования схемы дорожного движения, его откроют, но при этом закроют противоположный участок. Полностью этот отрезок планируется открыть к концу сентября.

С 27 августа подрядчик приступает к работе по устройству контактной сети на ж/д путепроводе. Нечетная сторона была демонтирована, на ее месте построена новая часть путепровода, пока поезда ездят по четному пути. После переключения подрядчик начнет демонтаж четной стороны и снесет балку, которая сегодня мешает автомобилистам проезжать на новый мост по прямой.

Ранее стало известно, что в бюджете Пермского края предусмотрят 3,101 млрд руб. в связи с увеличением стоимости строительства Чусовского моста. Согласно финансово-экономическому обоснованию краевого бюджета, были внесены корректировки в проектно-сметную документацию объекта в части технических решений. Согласно принятому бюджету на 2025–2027 годы, на реализацию проекта предусмотрено 34,5 млрд руб.