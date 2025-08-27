Экс-генеральному директору «Башнефти» вынесли приговор за попытку мошенничества

Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему директору «Башнефти» (2005-2007 годы) и экс-главе Архангельского района Башкирии Гимрану Габитову и предпринимателю Лечи Абухаджиеву, признав их виновными в попытке мошенничества (ч.3 ст. 30 - ч.4 ст.159 УК РФ)

Как сообщила пресс-служба суда, подсудимые вместе с подельником, дело которого выделено в отдельное производство, пытались путем обмана похитить $300 тыс.

Гимрану Габитову назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, Лечи Абухаджиеву — 4 года. Оба будут отбывать срок в исправительных колониях общего режима.

Подсудимые полностью признали вину.

Олег Вахитов