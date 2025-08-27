Астраханец хотел трудоустроиться за взятку и получил пять лет условно

Красноярский районный суд Астраханской области вынес приговор в отношении местного жителя по уголовному делу о покушении на дачу взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант захотел устроиться на работу в организацию в сфере газовой промышленности. Там работал его знакомый, которого он и попросил помочь с этим.

Последний сказал, что организует трудоустройство за денежное вознаграждение. По решению суда фигурант получил пять лет условно с испытательным сроком три года.

Павел Фролов