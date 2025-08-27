Инвестиции рассматривают в галереях

Эрик Булатов стал самым дорогим из ныне живущих российских художников. Работы 91-летнего автора уходят с молотка на пиковых значениях и превышают $1 млн. А самым молодым, чьи картины заметно выше эстимейта, назван Саня Кантаровский, ему 43 года. Оба живут и работают в США. Издание ART Newspaper опубликовало новый рейтинг 50-ти дорогих художников с русскими корнями. Кто инвестирует в современников? И с какими бюджетами заходят на арт-рынок коллекционеры? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рейтинговать современных художников сегодня крайне сложно, признают опрошенные “Ъ FM” галеристы. Русское искусство не пускают на международные арт-площадки больше трех лет. И новый рейтинг топ-50 самых дорогих современных художников России составлен на основе открытых аукционных продаж до 2021 года и с учетом ухода из жизни мэтров отечественного искусства Ильи Кабакова, Зураба Церетели и братьев Ткачевых, поясняет ART Newspaper.

В пятерку вошли создатели соц-арта Эрик Булатов, Виталий Комар и Александр Меламид, гиперреалист Семен Файбисович, автор советских типажей Григорий Брускин и 43-летний Саня Кантаровский. Его визитная карточка, как отмечают составители рейтинга, «мрачноватые жанровые сценки, зачастую исполненные черного юмора».

Работы этих авторов в разное время уходили с молотка от $400 тыс. до почти $2,5 млн. Нонконформисты — в топе самых продаваемых художников, подчеркивает совладелец компаний «Арт Консалтинг» Денис Лукашин: «Периодически запрашивают работы Владимира Немчухина — чеки в районе 1-1,5 млн руб. Картины Эрика Булатова ищут на подарки. Сергей Виноградов, Владимир Дубосарский не нонконформисты, но у большинства аукционных домов современное искусство начинается где-то от шестидесятников все равно.

На рынке не так много работ, цены — от $40 тыс. до $60 тыс. Последние два года был всплеск на Олега Целкова, его картины стоят €60-70 тыс. А, соответственно, современное искусство сейчас свободно покупают до €100 тыс., и очень много таких людей. На слуху Миша Молочников, его достаточно активно покупают. Алексей Ваулин — тоже ценовой диапазон в районе €50-60 тыс.».

Современники, которых уже продавали международные аукционы, —надежный инвестиционный инструмент, и к ним вопросов нет. А вот работы молодых авторов — это 100-процентный риск, считает генеральный директор ArtSale.info. Константин Бабулин: «Художники, которым сейчас до 40, уже распределены между какими-то галереями. И очень редко их работы можно встретить на аукционах.

Проверить ценность их картин практикой вторичных продаж, имеют ли они реальную рыночную цену, можно будет через 10-20 лет. Совершенно не факт, что они будут писать картины через пять лет, или бросят эту историю. Если нет поддержки галереи или какого-то мецената, это тяжело. Современных художников, которые на слуху, в обороте человек 100. Диапазон цен — от 300 тыс. руб. до 2 млн руб.».

Но инвестиционных денег на арт-рынке после 2022 года не больше 5%, утверждают источники “Ъ FM”. Одни потенциальные покупатели уехали, другие ушли в банковские депозиты, что обещают понятную и быструю доходность, чем современное искусство. Но за это время сформировался новый тип коллекционеров, подчеркивает галерист Петр Митюшкин: «Те люди, которые в галерее что-то покупают, это все-таки не про деньги. Заработать можно на всем, что называют "старые мастера" или "голубые фишки". Они как были востребованы, так и остались.

Молодые коллекционеры, которые пришли на рынок в последние годы, не готовы тратить столько, по крайней мере, на старте. Планку в 1,5 млн руб. мало кто переступает даже из людей крайне обеспеченных. Запрос даже не столько на конкретное имя, а скорее на сюжет в бюджете. От 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. — это вот самый такой понятный запрос. Не так важно, это молодой автор или какой-нибудь соцреалист 1960-1970-х».

Новым коллекционерам 35+, чаще всего это люди из реального сектора экономики и банковской сферы. А вот IT-сегмент, как замечают галеристы, пока остается равнодушным к искусству.

Аэлита Курмукова