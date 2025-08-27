Forbes признал ВТБ лидером рейтинга «банков для миллионеров»

В топ-3 рейтинга лучших российских банков сегмента private banking по версии Forbes вошли «А-клуб», «ВТБ (MOEX: VTBR) Private Banking» и Sber Private Banking.

Оценка была основана на показателях private-банков, оценке аналитиков Frank RG и числе голосов, поданных участниками рынка за того или иного кандидата. Forbes разделил членов рейтинга по четырем категориям: «Платина» (выше 80 баллов), «Золото» (50-80 баллов), «Серебро» (40-50 баллов) и «Бронза» (ниже 40 баллов).

«Золото» получили «ПСБ Private Banking», Sovcombank Wealth Management и T-Private. «Серебро» досталось «БКС Ультима Private Banking», «Дом.РФ Private Banking», «Локо. Private», «МКБ Private Banking», «МТС Банк Private» и РСХБ Private Banking. А в категорию «Бронза» вошли «BSPB Private», «Зенит Private Banking», «ОТП Private Banking» и «Уралсиб Private Banking».