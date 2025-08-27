В Чердыни будут платить за привлечение контрактников для участия в СВО

В Чердыни установили выплату за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Как сообщает телеграм-канал «На местах», решение об этом приняла местная дума.

Размер выплаты за каждого привлеченного гражданина, заключившего контракт с Минобороны РФ, составит 50 тыс. руб. — если контрактник зарегистрирован в Пермском крае; 100 тыс. руб. — если контрактник из другого региона РФ.

Выплаты будут распространяться на тех, кто заключил контракт с Минобороны РФ с 1 августа 2025 года.

Самим контрактникам также предусмотрена выплата в размере 100 тыс. руб. – эту действующая мера поддержки была продлена местной думой до 31 декабря 2025 года.

Выплаты будут предоставляться из средств резервного фонда администрации Чердынского округа.