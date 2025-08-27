В Приангарье майнера осудят за ущерб на 8 млн рублей от подключения к ЛЭП

Усольский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, которому вменяют в вину незаконное подключение оборудования для майнинга к электрическим сетям. По ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана) ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, фигурант дел разместил 229 единиц техники для добычи криптовалюты в четырех контейнерах на арендованном участке в поселке Новомальтинск Усольского района. Технику он присоединил к трансформаторной подстанции. Как установили правоохранители, с июня 2023-го по ноябрь 2024 года злоумышленник безучетно потребил электроэнергии в объеме не менее 1650 МВт.

Ущерб от его действий превысил 8 млн руб.

Александра Стрелкова