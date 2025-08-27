В Астрахани директор фирмы попал под следствие за сокрытие от налоговой 5,8 млн

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил в отношении гендиректора фирмы по перевозке грузов уголовное дело о сокрытии более 5,8 млн руб., за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант сокрыл от налоговой свыше 5,8 млн руб. принадлежащих его фирме средств в период с января 2024 года по август 2025 года. При этом он знал о наличии задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет РФ.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФНС. Следствие выясняет все обстоятельства совершения преступления.

Павел Фролов