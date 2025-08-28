Рэнкинг крупнейших российских оценочных организаций по итогам 2024 года

|
|Место по итогам 2024 года
|Оценочная организация*
|Местоположение центрального офиса
|Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.)
|Выручка от оценочной деятельности за 2023 год (тыс. руб.)
|Темпы роста выручки за год (%)
|1
|«Б1 — Консалт»
|Москва
|1 470 690
|1 420 436
|3,5
|2
|«ФБК Консалтинг»
|Москва
|648 629
|477 150
|35,9
|3
|«Технологии Доверия — Консультирование»
|Москва
|602 820
|729 687
|-17,4
|4
|«Кэпт»
|Москва
|535 280
|1 014 718
|-47,2
|5
|«ЭсАрДжи-Консалтинг»
|Москва
|496 079
|423 434
|17,2
|6
|«Евроэксперт»
|Москва
|401 540
|350 934
|14,4
|7
|«НЭО Центр»
|Москва
|380 072
|320 445
|18,6
|8
|«Российская оценка»
|Москва
|377 489
|248 591
|51,9
|9
|«Комонвелс»
|Москва
|364 564
|337 238
|8,1
|10
|«ОКС ЛАБС»
|Москва
|356 359
|327 507
|8,8
|11
|«Центр оценки «Аверс»
|Санкт-Петербург
|350 283
|331 114
|5,8
|12
|«Эверест Консалтинг»
|Москва
|318 328
|274 294
|16,1
|13
|«Пачоли Консалтинг»
|Москва
|300 451
|345 066
|-12,9
|14
|«Центр независимой экспертизы собственности»
|Москва
|286 700
|249 826
|14,8
|15
|«Альтхаус Консалтинг»
|Москва
|273 042
|260 357
|4,9
|16
|«Николиерс»
|Москва
|262 834
|237 183
|10,8
|17
|«ЛАИР»
|Санкт-Петербург
|252 286
|219 136
|15,1
|18
|«Кор Экс Пи»
|Москва
|239 361
|207 793
|15,2
|19
|«АБН-Консалт»
|Москва
|238 643
|159 276
|49,8
|20
|«Центр оценки «Петербургская недвижимость»
|Санкт-Петербург
|237 644
|182 870
|30
|21
|«Лабриум-Консалтинг»
|Санкт-Петербург
|232 575
|221 500
|5
|22
|«Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»
|Москва
|230 361
|145 436
|58,4
|23
|«Мобильный оценщик»
|Москва
|213 575
|106 591
|100,4
|24
|«ЛЛ-Консалт»
|Москва
|204 225
|146 040
|39,8
|25
|«Институт проблем предпринимательства
|Санкт-Петербург
|196 888
|161 802
|21,7
|26
|«Стремление»
|Москва
|194 909
|183 204
|6,4
|27
|«Единый Центр Оценки и Экспертизы»
|Москва
|191 718
|116 169
|65
|28
|«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
|Москва
|182 176
|170 642
|6,8
|29
|«Интеллектинвестсервис»
|Люберцы
|180 000
|118 458
|52
|30
|РУКОН АФК (АФК-Аудит)
|Санкт-Петербург
|179 226
|169 403
|5,8
|31
|«Союзэкспертиза» ТПП РФ
|Москва
|172 278
|162 526
|6
|32
|«Русаудит»
|Москва
|160 914
|144 810
|11,1
|33
|«Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки»
|Нижний Новгород
|158 012
|122 588
|28,9
|34
|«Авангард Оценочная компания»
|Санкт-Петербург
|151 096
|157 682
|-4,2
|35
|«Центр Оценки собственности»
|Москва
|145 975
|139 815
|4,4
|36
|«Инвест Проект»
|Москва
|142 919
|115 743
|23,5
|37
|«Русская Служба Оценки»
|Москва
|140 928
|112 845
|24,9
|38
|«Бюро оценки бизнеса»
|Москва
|134 456
|88 140
|52,5
|39
|«КонТраст»
|Казань
|134 048
|116 251
|15,3
|40
|«Оценочная компания «Юрдис»
|Москва
|128 270
|83 896
|52,9
|41
|«КГ «ФЭО»
|Москва
|121 390
|75 360
|61,1
|42
|«Русоценка»
|Москва
|120 916
|83 133
|45,4
|43
|«Форпост Солюшнс»
|Москва
|102 505
|39 509
|159,4
|44
|«Аверта Групп»
|Москва
|101 947
|94 846
|7,5
|45
|«Консалтинговый центр «Финаудит»
|Москва
|88 866
|61 626
|44,2
|46
|«ВС-оценка»
|Москва
|84 209
|84 163
|0,1
|47
|«ОЗФ Групп»
|Москва
|77 769
|44 829
|73,5
|48
|«Агентство «Русспромоценка»
|Москва
|74 870
|67 777
|10,5
|49
|«КК «2Б Диалог»
|Москва
|70 965
|52 336
|35,6
|50
|«Терра Докс Инвест»
|Ростов-на-Дону
|69 748
|55 870
|24,8
|51
|«Экспертные решения»
|Санкт-Петербург
|69 000
|50 259
|37,3
|52
|«Аудиторская компания «Деловой Профиль»
|Москва
|64 814
|57 927
|11,9
|53
|«Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»
|Санкт-Петербург
|63 020
|56 450
|11,6
|54
|«Апхилл»
|Москва
|58 385
|54 327
|7,5
|55
|«Ровер Групп»
|Москва
|57 205
|49 545
|15,5
|56
|«Управляющая компания «Магистр»
|Санкт-Петербург
|57 131
|51 834
|10,2
|57
|«Риччи Солюшн»
|Москва
|55 706
|25 338
|119,9
|58
|«Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс»
|Москва
|55 059
|49 520
|11,2
|59
|«Реестр-Консалтинг»
|Москва
|54 120
|48 503
|11,6
|60
|«Консалтинговая компания «АРГУС»
|Ростов-на-Дону
|53 319
|54 141
|-1,5
|61
|«Аудит-безопасность»
|Уфа
|50 286
|46 229
|8,8
|62
|«Независимая экспертная оценка ВЕГА»
|Москва
|50 035
|54 342
|-7,9
|63
|«Экспертное бюро оценки и консалтинга»
|Ростов-на-Дону
|50 032
|67 492
|-25,9
|64
|«Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества»
|Москва
|48 248
|57 408
|-16
|65
|«Городской центр оценки и консалтинга»
|Москва
|45 008
|40 010
|12,5
|66
|«Центр корпоративных решений»
|Москва
|44 913
|31 358
|43,2
|67
|«Многопрофильный деловой центр»
|Ульяновск
|43 280
|52 346
|-17,3
|68
|«Оценочная фирма «Спектр»
|Волгоград
|42 382
|54 124
|-21,7
|69
|«Первая оценочная компания»
|Москва
|41 778
|34 625
|20,7
|70
|«ИФРБ»
|Москва
|40 976
|34 075
|20,3
|71
|«Элит-Оценка»
|Ростов-на-Дону
|40 780
|38 420
|6,1
|72
|«Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ОБИКС)
|Москва
|40 607
|35 082
|15,7
|73
|«АйБи-Консалт»
|Москва
|40 020
|43 525
|-8,1
|74
|«Экспертный центр «Норматив»
|Нижний Новгород
|39 661
|36 599
|8,4
|75
|«АК Консалтинг Груп»
|Москва
|39 120
|15 107
|159
|76
|«Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС»
|Москва
|38 983
|31 053
|25,5
|77
|«Профессиональный центр оценки и экспертиз»
|Москва
|38 922
|52 550
|-25,9
|78
|«Финансы-Оценка-Консалтинг»
|Москва
|38 207
|37 956
|0,7
|79
|«Центр развития инвестиций»
|Владивосток
|37 776
|30 930
|22,1
|80
|«Ассоциация АЛКО»
|Тюмень
|37 729
|34 629
|9
|81
|«Норматив»
|Москва
|36 782
|28 253
|30,2
|82
|«Вэлью АРКА консалтинг»
|Санкт-Петербург
|36 688
|30 710
|19,5
|83
|«Иола»
|Санкт-Петербург
|36 592
|24 114
|51,7
|84
|«Союз Оценка Аналитика Консалтинг»
|Москва
|34 820
|4 705
|640,1
|85
|«Московская служба экспертизы и оценки»
|Москва
|33 673
|35 684
|-5,6
|86
|«Региональное управление оценки»
|Санкт-Петербург
|32 792
|19 375
|69
|87
|«Сарона Групп»
|Челябинск
|32 057
|29 103
|10,2
|88
|«Городской центр оценки»
|Санкт-Петербург
|30 781
|38 626
|-20,3
|89
|«Сильвер Бридж Консалт»
|Санкт-Петербург
|30 458
|38 030
|-19,9
|90
|«Прайс»
|Нефтеюганск
|29 441
|43 905
|-32,9
|91
|«Петербургская оценочная компания»
|Санкт-Петербург
|29 205
|63 764
|-54,2
|92
|«ФТТ Групп»
|Москва
|28 041
|54 848
|-48,9
|93
|«Роосконсалтгруп»
|Москва
|27 712
|26 709
|3,8
|94
|«Новосибирская оценочная компания»
|Новосибирск
|27 240
|24 375
|11,8
|95
|«Корпорация оценщиков 888»
|Ростов-на-Дону
|27 013
|26 689
|1,2
|96
|«Агентство Оценки»
|Барнаул
|26 804
|19 631
|36,5
|97
|«Столичное агентство оценки и экспертизы»
|Москва
|25 501
|7 606
|235,3
|98
|«Финансовый консалтинг и экспертиза»
|Воронеж
|24 064
|23 162
|3,9
|99
|«Группа компаний «Декарт»
|Москва
|24 052
|20 469
|17,5
|100
|«РостЭкспертОценка»
|Санкт-Петербург
|23 085
|16 941
|36,3
|101
|«Независимая консалтинговая компания «СЭНК»
|Казань
|21 290
|30 887
|-31,1
|102
|«Межотраслевой центр экспертизы и оценки «Гринэкспертиза»
|Москва
|21 262
|23 040
|-7,7
|103
|«Агентство развития бизнеса «Титан»
|Москва
|20 528
|4 215
|387
|104
|«НКФ»
|Казань
|20 195
|11 859
|70,3
|105
|«Центр экспертиз»
|Москва
|19 808
|18 033
|9,8
|106
|«Техническая экспертиза и оценка»
|Челябинск
|19 513
|15 308
|27,5
|107
|«Компания «Оценочный Стандарт»
|Нижний Новгород
|18 593
|17 219
|8
|108
|«Эксэл Партнерс»
|Москва
|18 400
|14 220
|29,4
|109
|«РентКонтракт»
|Москва
|16 824
|12 929
|30,1
|110
|«ЭлВиЭс Эксперт»
|Москва
|11 951
|16 371
|-27
|111
|«КОНТИ»
|Москва
|11 540
|12 197
|-5,4
|112
|«Городское бюро оценки»
|Москва
|9 511
|8 851
|7,5
|113
|«КЦ «Представительство»
|Нижний Новгород
|9 126
|10 506
|-13,1
|114
|«Реал Эксперт»
|Москва
|8 234
|5 273
|56,2
|115
|«АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций»
|Москва
|8 174
|28 557
|-71,4
|116
|«Оценка.Консалтинг.Аудит.»
|Ижевск
|8 039
|11 424
|-29,6
|117
|«Первая московская оценочная компания»
|Москва
|5 375
|4 238
|26,8
|118
|«Национальное экспертное бюро»
|Москва
|4 800
|3 260
|47,2
|
|Итого:
|15 067 294
|13 710 835
|9,9