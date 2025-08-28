Рэнкинг крупнейших российских оценочных организаций по итогам 2024 года

Место по итогам 2024 года Оценочная организация* Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.) Выручка от оценочной деятельности за 2023 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) 1 «Б1 — Консалт» Москва 1 470 690 1 420 436 3,5 2 «ФБК Консалтинг» Москва 648 629 477 150 35,9 3 «Технологии Доверия — Консультирование» Москва 602 820 729 687 -17,4 4 «Кэпт» Москва 535 280 1 014 718 -47,2 5 «ЭсАрДжи-Консалтинг» Москва 496 079 423 434 17,2 6 «Евроэксперт» Москва 401 540 350 934 14,4 7 «НЭО Центр» Москва 380 072 320 445 18,6 8 «Российская оценка» Москва 377 489 248 591 51,9 9 «Комонвелс» Москва 364 564 337 238 8,1 10 «ОКС ЛАБС» Москва 356 359 327 507 8,8 11 «Центр оценки «Аверс» Санкт-Петербург 350 283 331 114 5,8 12 «Эверест Консалтинг» Москва 318 328 274 294 16,1 13 «Пачоли Консалтинг» Москва 300 451 345 066 -12,9 14 «Центр независимой экспертизы собственности» Москва 286 700 249 826 14,8 15 «Альтхаус Консалтинг» Москва 273 042 260 357 4,9 16 «Николиерс» Москва 262 834 237 183 10,8 17 «ЛАИР» Санкт-Петербург 252 286 219 136 15,1 18 «Кор Экс Пи» Москва 239 361 207 793 15,2 19 «АБН-Консалт» Москва 238 643 159 276 49,8 20 «Центр оценки «Петербургская недвижимость» Санкт-Петербург 237 644 182 870 30 21 «Лабриум-Консалтинг» Санкт-Петербург 232 575 221 500 5 22 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» Москва 230 361 145 436 58,4 23 «Мобильный оценщик» Москва 213 575 106 591 100,4 24 «ЛЛ-Консалт» Москва 204 225 146 040 39,8 25 «Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 196 888 161 802 21,7 26 «Стремление» Москва 194 909 183 204 6,4 27 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» Москва 191 718 116 169 65 28 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Москва 182 176 170 642 6,8 29 «Интеллектинвестсервис» Люберцы 180 000 118 458 52 30 РУКОН АФК (АФК-Аудит) Санкт-Петербург 179 226 169 403 5,8 31 «Союзэкспертиза» ТПП РФ Москва 172 278 162 526 6 32 «Русаудит» Москва 160 914 144 810 11,1 33 «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» Нижний Новгород 158 012 122 588 28,9 34 «Авангард Оценочная компания» Санкт-Петербург 151 096 157 682 -4,2 35 «Центр Оценки собственности» Москва 145 975 139 815 4,4 36 «Инвест Проект» Москва 142 919 115 743 23,5 37 «Русская Служба Оценки» Москва 140 928 112 845 24,9 38 «Бюро оценки бизнеса» Москва 134 456 88 140 52,5 39 «КонТраст» Казань 134 048 116 251 15,3 40 «Оценочная компания «Юрдис» Москва 128 270 83 896 52,9 41 «КГ «ФЭО» Москва 121 390 75 360 61,1 42 «Русоценка» Москва 120 916 83 133 45,4 43 «Форпост Солюшнс» Москва 102 505 39 509 159,4 44 «Аверта Групп» Москва 101 947 94 846 7,5 45 «Консалтинговый центр «Финаудит» Москва 88 866 61 626 44,2 46 «ВС-оценка» Москва 84 209 84 163 0,1 47 «ОЗФ Групп» Москва 77 769 44 829 73,5 48 «Агентство «Русспромоценка» Москва 74 870 67 777 10,5 49 «КК «2Б Диалог» Москва 70 965 52 336 35,6 50 «Терра Докс Инвест» Ростов-на-Дону 69 748 55 870 24,8 51 «Экспертные решения» Санкт-Петербург 69 000 50 259 37,3 52 «Аудиторская компания «Деловой Профиль» Москва 64 814 57 927 11,9 53 «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» Санкт-Петербург 63 020 56 450 11,6 54 «Апхилл» Москва 58 385 54 327 7,5 55 «Ровер Групп» Москва 57 205 49 545 15,5 56 «Управляющая компания «Магистр» Санкт-Петербург 57 131 51 834 10,2 57 «Риччи Солюшн» Москва 55 706 25 338 119,9 58 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» Москва 55 059 49 520 11,2 59 «Реестр-Консалтинг» Москва 54 120 48 503 11,6 60 «Консалтинговая компания «АРГУС» Ростов-на-Дону 53 319 54 141 -1,5 61 «Аудит-безопасность» Уфа 50 286 46 229 8,8 62 «Независимая экспертная оценка ВЕГА» Москва 50 035 54 342 -7,9 63 «Экспертное бюро оценки и консалтинга» Ростов-на-Дону 50 032 67 492 -25,9 64 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» Москва 48 248 57 408 -16 65 «Городской центр оценки и консалтинга» Москва 45 008 40 010 12,5 66 «Центр корпоративных решений» Москва 44 913 31 358 43,2 67 «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск 43 280 52 346 -17,3 68 «Оценочная фирма «Спектр» Волгоград 42 382 54 124 -21,7 69 «Первая оценочная компания» Москва 41 778 34 625 20,7 70 «ИФРБ» Москва 40 976 34 075 20,3 71 «Элит-Оценка» Ростов-на-Дону 40 780 38 420 6,1 72 «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ОБИКС) Москва 40 607 35 082 15,7 73 «АйБи-Консалт» Москва 40 020 43 525 -8,1 74 «Экспертный центр «Норматив» Нижний Новгород 39 661 36 599 8,4 75 «АК Консалтинг Груп» Москва 39 120 15 107 159 76 «Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС» Москва 38 983 31 053 25,5 77 «Профессиональный центр оценки и экспертиз» Москва 38 922 52 550 -25,9 78 «Финансы-Оценка-Консалтинг» Москва 38 207 37 956 0,7 79 «Центр развития инвестиций» Владивосток 37 776 30 930 22,1 80 «Ассоциация АЛКО» Тюмень 37 729 34 629 9 81 «Норматив» Москва 36 782 28 253 30,2 82 «Вэлью АРКА консалтинг» Санкт-Петербург 36 688 30 710 19,5 83 «Иола» Санкт-Петербург 36 592 24 114 51,7 84 «Союз Оценка Аналитика Консалтинг» Москва 34 820 4 705 640,1 85 «Московская служба экспертизы и оценки» Москва 33 673 35 684 -5,6 86 «Региональное управление оценки» Санкт-Петербург 32 792 19 375 69 87 «Сарона Групп» Челябинск 32 057 29 103 10,2 88 «Городской центр оценки» Санкт-Петербург 30 781 38 626 -20,3 89 «Сильвер Бридж Консалт» Санкт-Петербург 30 458 38 030 -19,9 90 «Прайс» Нефтеюганск 29 441 43 905 -32,9 91 «Петербургская оценочная компания» Санкт-Петербург 29 205 63 764 -54,2 92 «ФТТ Групп» Москва 28 041 54 848 -48,9 93 «Роосконсалтгруп» Москва 27 712 26 709 3,8 94 «Новосибирская оценочная компания» Новосибирск 27 240 24 375 11,8 95 «Корпорация оценщиков 888» Ростов-на-Дону 27 013 26 689 1,2 96 «Агентство Оценки» Барнаул 26 804 19 631 36,5 97 «Столичное агентство оценки и экспертизы» Москва 25 501 7 606 235,3 98 «Финансовый консалтинг и экспертиза» Воронеж 24 064 23 162 3,9 99 «Группа компаний «Декарт» Москва 24 052 20 469 17,5 100 «РостЭкспертОценка» Санкт-Петербург 23 085 16 941 36,3 101 «Независимая консалтинговая компания «СЭНК» Казань 21 290 30 887 -31,1 102 «Межотраслевой центр экспертизы и оценки «Гринэкспертиза» Москва 21 262 23 040 -7,7 103 «Агентство развития бизнеса «Титан» Москва 20 528 4 215 387 104 «НКФ» Казань 20 195 11 859 70,3 105 «Центр экспертиз» Москва 19 808 18 033 9,8 106 «Техническая экспертиза и оценка» Челябинск 19 513 15 308 27,5 107 «Компания «Оценочный Стандарт» Нижний Новгород 18 593 17 219 8 108 «Эксэл Партнерс» Москва 18 400 14 220 29,4 109 «РентКонтракт» Москва 16 824 12 929 30,1 110 «ЭлВиЭс Эксперт» Москва 11 951 16 371 -27 111 «КОНТИ» Москва 11 540 12 197 -5,4 112 «Городское бюро оценки» Москва 9 511 8 851 7,5 113 «КЦ «Представительство» Нижний Новгород 9 126 10 506 -13,1 114 «Реал Эксперт» Москва 8 234 5 273 56,2 115 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» Москва 8 174 28 557 -71,4 116 «Оценка.Консалтинг.Аудит.» Ижевск 8 039 11 424 -29,6 117 «Первая московская оценочная компания» Москва 5 375 4 238 26,8 118 «Национальное экспертное бюро» Москва 4 800 3 260 47,2 Итого: 15 067 294 13 710 835 9,9