Саратовского ребенка-инвалида обеспечили медизделиями благодаря прокуратуре

В Саратовской области ребенок-инвалид получил необходимые медицинские изделия после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению матери 10-летнего ребенка-инвалида прокуратура Фрунзенского района Саратова выяснила, что сын заявительницы состоит на диспансерном учете у врача-эндокринолога, ему требуется постоянное применение медизделий. При этом ребенок долгое время не обеспечивался расходными материалами к инсулиновой помпе.

В связи с этим прокуратура попросила суд обязать региональный минздрав и лечебное учреждение устранить нарушения. В итоге ребенка обеспечили медизделиями.

Павел Фролов