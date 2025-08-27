ВТБ в пятый раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. Количество клиентов ВТБ Private Banking за год увеличилось на треть, а портфель под управлением вырос практически в 1,5 раза. Для оценки лучших премиум-банков также использовались рейтинги ведущих российских агентств и мнения самих участников рынка. В 2025 году в ВТБ запущен цифровой финансовый помощник — персональный сервис для состоятельных клиентов, который помогает эффективно управлять капиталом с помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта.

Российский видеосервис «VK Видео» впервые за всю историю наблюдений обогнал YouTube по месячному охвату аудитории в России. По данным Mediascope за июль, «VK Видео» посмотрели почти 76,5 млн человек, тогда как охват YouTube составил около 75 млн. Эксперты считают, что это не просто символическая отметка: рынок видеоконтента в России переживает структурную трансформацию. Участники рынка говорят о росте числа авторов, экспансии на Smart TV и специфике локального контента — от шоу до пиратских копий.

Торговая сеть «Лента» (принадлежит «Севергрупп») рассматривает возможность покупки гипермаркетов «О’кей». Сделка находится на стадии необязывающего предложения, в рамках которой стороны определяют основные условия, сообщают «Известия» со ссылкой на три источника. По оценкам экспертов, стоимость сделки может составить от 40 млрд руб. до 55 млрд руб. В случае ее успешного завершения «Лента» усилит свои позиции в сегменте гипермаркетов, а «О’кей» сможет сосредоточиться на развитии формата дискаунтеров.