В Ульяновске возбудили дело о мошенничестве на маркетплейсе

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, в отношении имущества одного из маркетплейсов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

По предварительным данным ведомства, четверо жителей Саранска Республики Мордовия в возрасте от 17 до 21 года использовали фейковые аккаунты. С марта по апрель они заказали и оплатили в маркетплейсе Ульяновска дорогостоящие конструкторы популярной марки. После получения заказа они переклеивали штрих-коды на поддельные изделия с низкой себестоимостью и оформляли возврат товара в других точках выдачи.

Похищенное имущество злоумышленники продавали через сайты бесплатных объявлений, а возвращенные деньги присваивали себе. Установлена причастность фигурантов к 20 эпизодам преступной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,5 млн руб. В ходе следственных действий изъяты деньги в сумме свыше 1 млн руб., похищенные конструкторы, которые злоумышленники не успели сбыть, а также их копии.

Руфия Кутляева