В Прикамье может появиться еще один национальный турмаршрут

В Пермском крае разработан туристический маршрут «Горнозаводская цивилизация Прикамья». Проект был представлен вчера в городе Чусовом администрацией территории. Туристический маршрут «Горнозаводская цивилизация Прикамья» объединит четыре города Пермского края: Чусовой, Лысьву, Горнозаводск и Губаху.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Весь туристический маршрут рассчитан на пять дней и четыре ночи. Расчетная стоимость тура составляет 47 650 руб. Туристы смогут посетить такие локации, как село Успенка, Парк истории реки Чусовой, Каменный город, поселок Усьва, село Кын и другие места. В рамках тура путешественники познакомятся с историей региона, увидят действующие производственные площадки и природные достопримечательности. Разработчики маршрута рассчитывают на гостей из разных регионов России.

Начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Чусовского городского округа Пермского края Дмитрий Акинфеев предполагает, что проект маршрута будет представлен министерству туризма Пермского края в начале сентября. После того как проект будет одобрен, разработчики рассчитывают, что будет подана заявка в федеральное министерство туризма для получения статуса национального туристического маршрута. Стоит отметить, что сегодня только один маршрут Прикамья имеет статус национального — «НеобыЧайные истории земли Пермской», который является частью национального маршрута «Великий чайный путь» и проходит через Кунгурский округ. Статус национального маршрута дает возможность стать более узнаваемым и вызвать интерес у туристов.