Новая платная парковка заработала в центре Ставрополя

В Ставрополе заработала обновленная платная парковка на пересечении улиц Булкина и Советской. Об этом сообщили в пресс-службк городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вместимость парковки — 29 автомобилей, среди которых и места для машин людей с инваалидностью. В рабочие дни она будет платной, чтобы места высвобождались для других машин, а в выходные — бесплатной. Площадку оснастили терминалами оплаты, шлагбаумами, дорожными знаками и информационными панно.

В городе действуют шесть платных стоянок общей вместимостью около 300 машин.

Мария Хоперская

