Двум челябинским полковникам присвоили звания почетных граждан города

Депутаты Челябинской городской думы поддержали предложение присвоить полковникам МВД и КГБ в отставке звания «Почетный гражданин города Челябинска». Решение приняли в связи с объявлением 2025 года Годом защитника Отечества, так как номинанты внесли весомый вклад в обеспечение безопасности в регионе, отмечает пресс-служба гордумы.

Александру Макееву 86 лет. Он служил в органах госбезопасности с 1968 по 1993 год, получил орден «Знак Почета» и звание «Почетный сотрудник госбезопасности». В 1973 году он нашел пособника нацистского режима, виновного в убийстве работника НКВД, ликвидации партизан и их семей, массовых расстрелах партийного и советского актива и лиц еврейской национальности в годы Великой Отечественной войны на территории Украины. Александр Макеев принимал участие в расследовании аварий на Челябинском металлургическом, трубопрокатном, лакокрасочном заводах, Магнитогорском металлургическом комбинате, а также железнодорожной катастрофы под Ашой в 1989 году.

Валерию Маскаеву 84 года. Он служил в органах внутренних дел с 1964 по 2003 год. Его наградили орденом «Знак Почета», медалями «За доблесть в службе», «За безупречную службу», нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД». Ушел на пенсию с должности заместителя начальника УВД Челябинской области — начальника штаба. Сейчас продолжает работать на посту председателя Челябинского регионального Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.

Виталина Ярховска