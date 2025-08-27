В Петербурге разработали нейросеть для диагностики заболеваний мозга у младенцев

Ученые из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета совместно с «Яндексом» и студентами Школы анализа данных разработали первую в мире нейросеть для диагностики заболеваний нервной системы у новорожденных. Об этом сообщил СПбГПМУ.

Новый инструмент можно будет применять для вспомогательной диагностики детского церебрального паралича и других болезней центральной нервной системы. «Специалист лучевой диагностики загружает в него результаты МРТ младенца, — рассказали в пресс-службе. — Данные анонимизируются — скрываются имя и фамилия пациента и другая конфиденциальная информация».

Система с точностью свыше 90% выдает изображение с очерченными контурами и соотношением серого и белого вещества в мозге ребенка. В будущем это позволит быстрее получать результаты исследований, чтобы принимать решения о прохождении терапии, говорится в публикации.

Сервис будет развернут на платформе Yandex Cloud, врачи смогут использовать его бесплатно, добавили в вузе.