В Оренбуржье суд вынес приговор бывшему сотруднику электросетевой организации за взятки

Бугурусланский районный суд признал виновным бывшего инженера участка энергосетевой компании по ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия и суда, подсудимый с января 2018 года по декабрь 2023 года получил взятки от шести граждан на общую сумму свыше 1,3 млн руб. Деньги он брал «за сокрытие факта бездоговорного потребления и занижения объемов потребленной электроэнергии с целью последующего уменьшения суммы оплаты».

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в сфере электроснабжения. Также конфискованы деньги, полученные в качестве взяток.

Руфия Кутляева