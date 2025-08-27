В Госдуме напомнили о штрафах за самозахват парковочных мест во дворе

Жители многоквартирных домов не имеют права закреплять за собой места для парковки во дворах, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»). Он напомнил, что за самовольную установку ограждений грозит штраф от 5 тыс. руб.

Ответственность предусмотрена по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф физлицам составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб., должностным лицам — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., юрлицам — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Если кадастровая стоимость определена, граждан ждет штраф от 1% до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тыс. руб.

Согласно Жилищному кодексу, участок с домом и придомовая территория принадлежат собственникам помещений этого дома на праве общей долевой собственности. Как пояснил господин Колунов, иногда жильцы некорректно понимают закон и считают, что свое место для парковки «можно оградить столбами, натянуть цепь и так далее». «Это незаконно и является самозахватом земли»,— сказал ТАСС депутат.

Законный способ закрепить место для парковки — провести общее собрание и согласовать на нем установку ограждений или выделение отдельных мест. Но в этом случае нужно будет получить согласие большинства собственников, включая владельцев нежилых помещений.