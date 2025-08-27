В Башкирии подростку вынесли приговор за ранение детей из пневматического оружия

Октябрьский городской суд вынес приговор 16-летнему местному жителю, признанному виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в июне этого года подросток у себя дома по улице Академика Королева, услышав голоса громко разговаривающих детей во дворе, мешавших ему уснуть, взял пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух с балкона.

В результате двое школьников 10 и 11 лет получили ссадины.

Подсудимый признал вину.

Суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и обязал выплатить компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере 100 тыс. руб.

Майя Иванова