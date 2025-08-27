Мэрия Перми создаст аналог краевого центра управления регионом

Администрация Перми создает Муниципальный центр управления города Перми, это следует из недавнего постановления властей. Согласно документу, МКУ «Муниципальный центр управления города Перми» будет базироваться по адресу администрации, на ул. Ленина, 23. Учреждение займется «своевременной, качественной обработкой и анализом обратной связи от населения, размещенной в соцсетях». Организация станет также информировать жителей о деятельности администрации Перми и муниципальных учреждений в соцсетях и интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Штатная численность работников учреждения составит 23 человека. Выполнять функции и полномочия учредителя Муниципального центра управления города Перми от имени мэрии будет руководитель аппарата администрации Перми. Отметим, что сейчас эту должность занимает Александр Молоковских. Руководитель аппарата администрации до 2 февраля 2026 года должен подготовить, согласовать и утвердить устав учреждения, провести его госрегистрацию, назначить начальника организации.

Источник в мэрии рассказал, что инициатива создавать на местах такие учреждения, подобные краевому центру управления регионом, исходит от федеральных властей.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации, согласно указу губернатора, муниципальный центр управления создается, чтобы системно работать над повышением обратной связи муниципального образования с жителями региона. В функции МЦУ будут входить обработка сообщений граждан на официальных страницах администрации Перми в интернете, аналитика проблемных вопросов, оперативное выявление информационных рисков и реагирование на них совместно с ЦУР Пермского края, информирование граждан о работе властей города через официальные страницы в интернете.

ЦУР Пермского края был создан в 2020 году. Тогда же аналогичные центры учредили во всех субъектах России по поручению президента РФ Владимира Путина. В задачи центров управления регионами входит мониторинг и анализ эффективности обратной связи от граждан в соцсетях. На первом этапе специалисты структуры занимались мониторингом сообщений в социальных сетях и направлением данных в компетентные органы для мгновенного устранения выявленных проблем.