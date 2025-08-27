В Казани сотрудники Росгвардии за два дня задержали троих мужчин, подозреваемых в кражах товаров из торговых центров на общую сумму свыше 39 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

В Казани задержали троих подозреваемых в кражах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани задержали троих подозреваемых в кражах

Первое задержание произошло в магазине на улице Химиков, где 41-летний мужчина похитил товар на сумму свыше четырех тыс. руб. Охранник заметил кражу и нажал кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы задержали подозреваемого у входа в здание.

В тот же день аналогичный случай произошел в магазине на улице Николая Ершова. Мужчина 1993 года рождения надел на себя одежду стоимостью пять тыс. руб. и вышел за кассовую зону без оплаты. Его также задержали по срабатыванию тревожной сигнализации.

На следующий день патрульные доставили в отдел полиции 36-летнего подозреваемого в краже товара на сумму свыше 30 тыс. руб. из гипермаркета на улице Юлиуса Фучика.

По всем фактам краж решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Анар Зейналов