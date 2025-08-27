Строительство объездной дороги в Ставрополе предполагает вырубку 50 га леса

Власти края обсуждают несколько вариантов прокладки объездной трассы для Ставрополя. Все они предполагают вырубку 50 га лесных массивов. Об этом сообщает издание «КП-Северный Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект четырехполосного Западного обхода, протяженностью 16 км, будет проходить от сквера «Героев России» до торгового центра «Лента» (возле Михайловска), пересекая заказник «Русский лес». Новая трасса должна решить проблему пробок и соединить южную и северную части краевого центра.

Руководитель общественного движения «Живой лес» Сергей Корнев предложил альтернативные варианты, которые не нанесли бы ущерба экологии. Среди них — строительство тоннеля или эстакады. Однако первый вариант требует значительных затрат, а второй предполагает ежегодное обслуживание.

Наталья Белоштейн